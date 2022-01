Ils sont des centaines de personnes. Des Sénégalais pour la plupart qui comptaient rejoindre leurs famille en ce jour spécial des élections locales pour participer au concours du suffrage universel. Mais aussi se reposer un peu. Et, alors qu’ils avaient pris toutes les mesures et comptaient retrouver tôt leur villes ou villages d’origine.

Mais, ce projet a ete retarde de quelques heures et risque d’être compromis. A en croire des informations obtenues par Kewoulo, des centaines de véhicules sont bloques à Sénoba par les policiers sans aucune explication. “On ne sait pas ce qui se passe. On a dépassé la frontière à Farafeny et on ne nous a rien dit. On a traversé toute la Gambie sans que personne ne nous bloque. Et, on est arrivé au poste de police de Sénoba depuis 7 heures du matin et c’est là qu’on nous a dit qu’on ne peut plus continuer notre voyage.” Avait alerté un des observateurs de Kéwoulo.

Informé de cette situation, Kewoulo, qui a entrepris des investigations pour tirer cette affaire au clair, a appris que “c’est en exécution d’un arrêté du gouverneur de Sédhiou que la frontière sénégalaise, avec la Gambie, est fermée à toute circulation.” Et fort de sa légitimité, Pape Demba Diallo, le nouveau gouverneur de Sédhiou, depuis le 31 janvier 2020, -il a remplacé à ce poste Habib Léon Ndiaye, un homme très courtois et républicain dans l’âme- a décidé que seules les forces de défense et de sécurité comme des agents de santé ont, désormais, le droit de circuler sur l’ensemble du territoire régional. Tous les autres sont bloqués et laissés à eux mêmes, sous le soleil.