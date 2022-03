Collectif And Sam Jikko yi : Cheikh Oumar Diagne claque la porte

L’enseignant-chercheur, Cheikh Oumar Diagne a annoncé sa démission du Collectif And Sam Jikko yi. C’est sur sa page Facebook qu’il a fait un post.

“Je ne regrette pas mon cheminement avec ces honorables personnes autour d’un combat de valeurs et de principes. J’ai consacré mon temps, mes biens et ma connaissance à cette lutte. Appartenir à un groupe est contraignant à beaucoup d’égards et je n’aimerai pas gêner les miens dans la réussite de nos ambitions qui sont au-dessus de nos personnes”, a-t-il expliqué.

Sur un ton acerbe et cru, il continue son message en ces termes : “Pour rappel, j’avais décidé unilatéralement de ne plus diriger de commission dans ASJ suite à des différends avec la meute”.

Il précise qu’il avait décidé de ne plus prendre la parole en public lors des manifestations pour éviter dit-il, “que les faibles d’esprits torpillent notre projet à cause de leur haine construite sur ma personne avec des arguments fallacieux”.

De son engagement dans la lutte contre le lobby maçonnique, les LGBT et leurs suppôts nationaux, il précise qu’il n’a jamais attaqué des tariqa ou des maîtres spirituels.

“Quant aux trafics au nom des voies, je ne daignerai de le dénoncer et de m’en indigner !” Qu’Allah nous accorde la victoire de ce majestueux combat car je ne cesserai d’y être sous d’autres formes et avec d’autres modalités. Merci à tous, la lutte continue !”, a-t-il conclu.