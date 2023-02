Claudy Siar sur Ousmane Sonko : « C’est un homme de sa génération, de son temps qui met le curseur au bon… »

Dans un entretien accordé à nos confrères de Seneweb, le célèbre animateur africain et panafricaniste, Claudy Siar, a été interrogé sur la figure confirmée de l’opposition sénégalaise en l’occurrence Ousmane Sonko.

Le maire de Ziguinchor est taxé souvent d’anti-français à cause de ses discours ou actes… nationalistes et panafricanistes à l’instar des noms de rues français qu’il avait remplacés à Ziguinchor. Une étiquette balayée de revers par Claudy Siar, qui interprète d’une autre manière le discours du leader de l’opposition sénégalaise.

« Certains voient cela comme un sentiment anti-français. Ce n’en est pas un. C’est une étape normale vers une émancipation réelle. Et si en face on ne le comprend pas et qu’on veut toujours rester avec cette grande France qui exprime sa culture et que tout le monde devrait se soumettre, c’est non. Ce qu’il fait c’est redonner de la dignité à ses concitoyens. Alors il rappelle qu’il n’y a pas de raison de conserver les noms Français dans les rues de Ziguinchor. Si la classe politique française ne comprend pas cela ou que des gens mettent ça sur le compte de positions anti-françaises, cela veut dire qu’ils n’ont rien compris. C’est aussi basique ! », a-t-il souligné à l’endroit d’Ousmane Sonko, avant d’etre relancé sur la facon dont il appréhende le nouveau phénomène de la classe politique africaine.

« Je pense que Ousmane Sonko est un homme de son temps. Il correspond à la fois aux attentes de toute une jeunesse adulte, déterminée, très politisée et parfois excessive. Je pense que c’est un homme qui va réaliser de grandes choses dans sa vie. Volontairement, n’étant pas Sénégalais et en tant qu’observateur, lorsque je vois l’action qui est la sienne, les propos qui sont les siens dans cette volonté d’émancipation et d’une vie meilleure pour ses concitoyens du Sénégal – c’est un homme de sa génération, de son temps. Il met le curseur au bon endroit. La preuve c’est que beaucoup de gens le suivent et l’écoutent« , a-t-il conclu