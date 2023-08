Classement des universités : L’Ucad maintient sa position de leader en Afrique francophone

Selon UniRank, l’Ucad est à la première place en Afrique francophone et 21ème dans tout le continent. Comme toujours, ce sont les Universités anglophones notamment celles de l’Afrique du Sud et, dans une moindre mesure, celles de l’Egypte, qui occupent la tête du classement général.

L’Université de Dakar vient ainsi non seulement conforter sa place de leader en Afrique francophone, comme c’était le cas l’année dernière avec un autre classement (EduRank). Mais également, elle grappille des points à l’échelle continentale, puisque EduRank l’avait classée 28ème en Afrique en 2022 contre 21ème cette année par UniRank.

En dehors de l’Ucad, l’Ugb est l’unique université sénégalaise présente dans ce classement. Elle occupe la 110ème place.

« UniRank vise à fournir un tableau de classement non académique des meilleures universités d’Afrique basé sur des métriques Web valides, impartiales et non influençables fournies par des sources indépendantes d’intelligence Web plutôt que sur des données soumises par les universités elles-mêmes », précise la source.