Ils sont au nombre de 18 individus. Et, parmi eux, il y a des mineurs. Ces jeunes militants du leader du parti Pastef étaient présents le 2 février dernier à la cité Keur Gorgui de Dakar, résidence d’Ousmane Sonko, pour appporter leur soutien à leur leader.

Venus soutenir Ousmane Sonko lors de sa dernière convocation devant le tribunal correctionnel de Dakar où il devait venir répondre sur des accusations de diffamations et dont l’auteur n’est autre que le ministre du tourisme, Mame Mbaye Niang, ces dizaines de jeunes avaient été arrêtés et conduits entre le commissariat central de Dakar et la brigade de gendarmerie de Thiong.

Alors qu’ils venaient juste d’arriver dans ce quartier encerclé très tôt le matin du 2 février, ces jeunes avaient été encerclés et arrêtés. Conduits dans des lieux de détention, ils se sont vus opposé les délits de “troubles à l’ordre public” et “participation à une manifestation interdite.” Hier, dans un post Facebook, leur leader, Ousmane Sonko avait fustigé le fait que les force de sécurité lui aient refusé l’accés à ces militants détenus. Et il avait promis d’aller les voir ce lundi.

Mais, plus rapide que le leader de Pastef, le maitre des poursuite a demandé que lui soeint raménés ces Pastéfiens. C’est ce qui vient dêtre fait ce matin avec leur conduite au parquet du tribunal de Dakar. Comme Ousmane Sonko, le député Abass Fall, adjoint au maire de Dakar a joint sa voix à celles qui, depuis vendredi, exigent leur libération, sans condition.