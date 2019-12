Cinglante réplique de Cissé Lô : « si vous voulez un singe, allez chez Yakham »

La bataille verbale entre les « apéristes » Moustapha Cissé Lô et Yakham Mbaye, reprend de plus belle. Le directeur du quotidien national « Le Soleil », jure ne jamais avoir demandé pardon à son camarade. Un démenti, qui fait sortir le président du parlement de la Cdeao de ses gonds.

« Je n’ ai pas le temps de répondre à Yakham. S’ il a des documents qui peuvent me discréditer, il peut vous les remettre au lieu de continuer a mentir (…) Posez lui la question suivante : Pourquoi n’ a t- il pas publié les documents qu’il a sur moi ? Il faut toujours dire la vérité. Moi Moustapha Cisse Lô, je suis propre et crédible. Si vous voulez un singe, allez chez Yakham Mbaye au Soleil levant ou à Liberation« , martelé le député, joint par « Seneweb ».

Très virulent contre son camp depuis quelques temps, Moustapha Cissé Lô comme Moustapha Diakhaté est devenu l’élément hors du commun de l’APR. C’est à ce titre qu’il s’est retrouvé dans le viseur de Yakham Mbaye qui se veut désormais le bouclier de Macky Sall. Après les accusations publiques de l’actuel directeur général du journal Le Soleil qui a dépeint le député de la Cedeao sous les traits d’un dictateur, ce dernier a répliqué et promis un bras de fer avec le journaliste. Alors que personne ne s’y attendait, Moustapha Cissé Lô est revenu soutenir qu’il avait fumé le calumet de la paix avec son détracteur.

« Il m’a appelé et m’a présenté ses excuses. Yakham Mbaye a reconnu avoir été trompé. Pour moi, Yakham est un frère et il a été manipulé pour s’attaquer à moi. Mais, on s’est retrouvé« , avait soutenu Moustapha Cissé. Moins de 24 heures après cette sortie dithyrambique à l’endroit de Yakham Mbaye, c’est un Moustapha Cissé dépité qui s’est adressé à la presse pour discréditer son » jeune frère ». Pour rappel, depuis la question de la succession de Macky Sall a été évoquée on assiste à une guerre de positionnement qui ne dit son nom au sein des responsables de l’APR. Moustapha Cissé Lô comme Moustapha Diakhaté étant pour le respect de la Constitution qui limite le mandat du président à 2, veulent le voir remplacer par Amadou Bâ. Ce qui n’a pas l’heur de plaire à tout le monde.