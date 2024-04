Choc en Algérie: Belaïli secoue une arbitre et récidive avec un comportement explosif

Pour la deuxième fois de la saison, Youcef Belaïli, joueur clé du Mouloudia Club d’Alger, se retrouve sous les feux des critiques après une réaction controversée. Lors du match de quart de finale de la Coupe d’Algérie contre Widad Tlemcen, le 15 avril 2024, Belaïli s’est vu attribuer un carton jaune. Sa réponse a été loin d’être modérée; dans un excès de colère, il a secoué l’arbitre de la rencontre, Mme Ghada Mehat, un geste qui a semé l’émoi sur le web et au-delà des frontières algériennes.

La Ligue de Football Professionnel (LFP) algérienne n’a pas tardé à réagir, infligeant à l’international algérien une amende de 100 000 dinars algériens, environ 700 euros. Néanmoins, aucune sanction sportive n’a été prise. Ce n’est pas une première pour Belaïli, natif d’Oran, qui avait déjà fait parler de lui le 17 février dernier avec un comportement similaire, cette fois-ci envers un autre arbitre, lors de la réception du CS Constantine. La sanction avait été plus sévère : une amende identique et six matchs de suspension, qu’il a réduite en présentant des excuses publiques.