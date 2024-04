Le Président de la République son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye s’est adressé au peuple Sénégalais dans le fameux message à la nation à la veille de la date du 04 Avril marquant l’indépendance de la République du Sénégal. C’est un Président nouvellement élu qui ne compte pas perdre du temps pour apporter de la solution à la demande de la jeunesse. Bassirou Diomaye Faye dans son premier message à la Nation a tenu un discours largement apprécié par ses concitoyens. Garant de la paix et de la stabilité du pays, le Président Diomaye Faye annonce que la jeunesse qui est le cœur battante de nation restera au centre de ses préoccupations.

”Chers jeunes du Sénégal, je fais miens vos rêves, vos aspirations, et vos ambitions légitimes de réussir pour être utiles à vous-mêmes, à vos familles, vos communautés et votre pays.”

Le Président Faye annonce que l’éducation, la formation aux métiers, l’emploi, l’entreprenariat des jeunes et des femmes restent des défis majeurs à relever. Il s’engage ainsi en faire une priorité élevée des politiques publiques, en concertation avec le secteur privé. Pour ce faire, le président de la rupture envisage de revisiter les mécanismes existants, les améliorer et les rationaliser afin qu’ils répondent mieux aux besoins d’emploi et autres activités génératrices de revenus pour les jeunes.

Il s’agit pour le Président de la République d’encourager la création d’emplois, en s’appuyant sur le secteur privé national qui compte aussi appuyer afin qu’il joue pleinement son rôle dans la politique d’emploi et de lutte contre le chômage.

Sur la base de nos besoins prioritaires, nous travaillerons ensemble pour endogénéiser notre économie dit-il sans exclure, le secteur privé international qui aura son plein rôle à tenir.

Les Sénégalais sont braves mais ils sont fatigués et attendent de nous des solutions contre la vie chère. La question du coût de la vie me préoccupe particulièrement et retient toute mon attention reconnait le Président Faye en annonçant dans les jours à venir des concertations avec les acteurs concernés pour aller vers une diminution des prix des denrées de premières nécessités.