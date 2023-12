Chelsea : Nicolas Jackson répond à ses détracteurs

Nicolas Jackson a inscrit samedi son 7e but avec Chelsea lors de 16e journée de Premier League. Répondant aux journalistes, l’attaquant n’a pas manqué de dégommer ses détracteurs. L’attaquant des « Lions » a cité Mohamed Salah et Kevin De Bruyne pour calmer les supporters de Chelsea, lors d’une interview.

De Bruyne et Salah étaient là. Ils ont connu des difficultés ici et sont désormais de grands joueurs. Ils n’ont pas écouté les gens qui ne connaissent pas le football », a confié Jackson.

« C’est correct, ce n’est pas ce que je voulais, mais c’est ma première saison, donc je suis heureux, même si tout le monde raconte des conneries, je le suis. Je me fiche de ce que disent les gens. Ce sont juste des gens qui ne connaissent pas le football. Je vais simplement continuer à jouer plus de matchs et à marquer plus de buts pour l’équipe », a-t-il ajouté.

Malgré les nombreuses critiques, le Sénégalais a le soutien de Mauricio Pochettino. « Il a joué avec beaucoup de jeunes joueurs, donc il me motive chaque jour et me dit d’y aller. Il a vu des gens pires que moi et ce sont maintenant de grands joueurs. Il connait le football », a indiqué le coach des Blues.