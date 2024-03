Chelsea : Batistuta, Drogba, Hasselbaink… Mauricio Pochettino explique comment il tente de faire progresser Nicolas Jackson

Dans des propos rapportés par le le Telegraph, Mauricio Pochettino a envoyé un message très positif à son jeune attaquant sénégalais.

Avec 10 buts et 3 passes décisives en 29 matchs, Nicolas Jackson est le deuxième meilleur buteur de Chelsea cette saison, juste derrière Cole Palmer (14 buts). Mais, même si l’attaquant international sénégalais de 22 ans découvre le football anglais, beaucoup considèrent pour l’instant que sa saison avec les Blues est bien mitigée, alors que c’est à l’image de l’équipe de Chelsea quasiment tout entière.

Ces derniers temps, l’ancien joueur de Villarreal, lui qui se dit inébranlable et insouciant face aux critiques a accordé pas mal de temps et d’interviews aux médias, et en a profité pour évoquer certaines de ses idoles : Cristiano Ronaldo, Didier Drogba entre autres. Et c’est justement en lui parlant d’attaquants légendaires que Mauricio Pochettino, l’entraîneur de Chelsea, tente de faire progresser son joueur.

« Jackson adore observer différents attaquants et apprendre. Il est très humble pour écouter et accepter quand on lui montre différents attaquants ou quand on essaie de le conseiller sur le jeu. C’est toujours comme ça, c’est un processus d’apprentissage. C’est arrivé avec Harry Kane (à Tottenham). Au début, il nous écoutait. Aujourd’hui âgé de 30 ans, il enseigne désormais », déclare le technicien argentin au Telegraph.

Pour le mettre sur de bons rails, l’ancien entraîneur de Tottenham et du Paris Saint-Germain n’hésite donc pas à donner des consignes à Nico, avec une certaine manière dont le Sénégalais devrait apprécier. « Jackson va bien, il apprend. Nous lui montrons tous les attaquants, Gabriel Batistuta, Drogba. Des joueurs expérimentés, des joueurs incroyables, de grands joueurs. Jimmy Floyd Hasselbaink. Vous pouvez toujours apprendre d’eux ».