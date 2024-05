Le Chef de l’Etat nigérien s’en prend à Macky Sall…

Le chef de l’Etat nigérien, le général Abdourahmane Tiani, s’en est encore pris aux dirigeants « zélés » de la Cedeao qui voulaient faire la guerre à son pays.

Dans une interview accordée à une chaîne de télévision du Niger, il a encore brocardé les présidents du Bénin, Patrice Talon, de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, et du Nigéria, Bola Tinubu. Le général Tiani, arrivé au pouvoir le 26 août 2023, n’a pas non plus raté le président Macky Sall, rapporte Le Témoin.

« Ce n’est pas à travers le Niger que les gens vont assouvir leur destin politique. Macky Sall voulait un troisième mandat. Le peuple sénégalais avait montré une fois de plus sa maturité politique pour dire qu’il n’y aura pas un troisième mandat. Nous n’avons pas la mémoire courte. Même si nous ne sommes pas au Sénégal, nous suivons l’évolution. Face à l’évidence, Macky Sall a abandonné cette velléité de s’octroyer un troisième mandat« , a soutenu le général Tiani.

« Macky Sall avait, entre temps, adouci ses positions quand les perspectives pouvant aboutir au 3ème mandat se sont évanouies à travers la mobilisation du peuple sénégalais. Rassurez-vous que les pays des Etats du Sahel savent ce que sont leurs priorités qui sont le bien de leurs peuples sans calculs, ni velléités quelconques d’abuser ou de profiter de l’adhésion des peuples« , a conclu le président nigérien.