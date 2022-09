Chan 2022: voici la liste des 18 pays qualifiés

À l’issue du dernier tour retour des éliminatoires disputés ce week-end, on connaît la liste des 18 pays qualifiés pour la CHAN 2022. Cette compétition est l’équivalent de la CAN mais réservée aux joueurs évoluant dans leur championnat local. Elle se tiendra du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie. Rappelons que cette édition opposera pour la première fois 18 sélections et qu’elle a été décalée d’un an pour ne pas chevaucher avec la CAN 2021, organisée en janvier- février 2021.

Après l’Algérie, qualifiée d’office en tant que pays hôte, tout comme le Maroc ( double tenant du titre) et la Libye, faute d’autres adversaires dans la zone nord, 15 autres sélections ont validé leur billet ces derniers jours. On pense au Sénégal, qui a enfin pris sa revanche sur la Guinée, qui l’avait privée des trois dernières éditions, mais aussi à la RD CONGO, titrée à deux reprises. La Côte d’Ivoire et le Ghana sont passés dans la douleur, aux tirs au but,en éliminant respectivement le Burkina Faso et le Nigeria, tandis que Madagascar atteint la phase finale pour la première fois de son histoire.

Les pays qualifiés pour le CHAN 2022

Algérie, Maroc, Libye, Sénégal, Mauritanie, Mali, Niger, Ghana, Côte d’Ivoire, Congo, RD Congo, Caméroun, Soudan, Éthiopie, Ouganda,Madagascar, Angola,Mozambique.

Afrikfoot.