Une foule composée de proches et d’anonymes, de nombreuses personnalités de tous bords et du monde de la politique ont voulu rendre un dernier hommage à la disparue et à son nouveau-né. L’inhumation s’est déroulée dans la matinée du samedi dans une grande tristesse.

Ainsi, aux cris de douleur ont succédé des pleurs qui ont perturbé la quiétude habituelle du cimetière de Dalaba de la capitale minière du pays. «Elle est venue, elle a fait du bien et elle est retournée chez son Créateur». La phrase prononcée par l’Imam de la mosquée, résume, à elle seule, l’hommage rendue à Mamy Doura. Les témoignages sont, en effet, unanimes à reconnaître en la femme des qualités qu’elle a toujours tenues à préserver. C’est dû, selon l’imam, à «sa foi musulmane».