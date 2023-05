Le président de la chambre criminelle de Dakar, devant juger la très sensible affaire de «viols présumés » et de « menaces de mort » opposant la masseuse Adji Sarr à Ousmane Sonko, a tenu son tribunal ce matin.

Arrivé vers 10 heures dans la salle, il a d’abord évoqué d’autres dossiers avant d’en arriver à celui qui tient le monde en haleine; à savoir l’affaire Adji Raby Sarr. Après avoir appelé le sulfureux dossier à la barre, le juge a demandé si l’accusé Ousmane Sonko était dans la salle. Après avoir eu connaissance de son absence, il a demandé à ce que l’affaire soit renvoyée sous huitaine ; le temps que les avocats et le défendeur puissent prendre connaissance du dossier.

Parce que, même absent, Ousmane Sonko peut bel et bien être jugé et les conséquences de ce jugement lui être imputées. Dans ce cas, le jugement par contumace peut lui être appliqué. Pendant ce temps, assis dans la salle, Ndèye Khady Ndiaye, l’ex patronne de la masseuse la plus célèbre du Sénégal, était, elle, là entourée des autres témoins et de son mari, Ibrahima Coulibaly. Comme Ousmane Sonko, Ndèye Khady Ndiaye va devoir faire face à Adji Sarr ; puisqu’elle est poursuivie pour «complicité de viols » entre autres chefs d’accusation fabriqués de toute pièce pour l’amener à collaborer avec l’accusation.

Élément clé de ce dossier, le médecin Alphousseynou Gaye aussi était présent. Ce gynécologue qui a plus de 30 ans de métier est le praticien qui a eu à ausculter Adji Sarr au cours de cette fameuse nuit 2 février 2021 lorsqu’elle a quitté son salon de massage et soutenant avoir été violée par Ousmane Sonko. Et, malgré toutes les pressions et tentatives de corruption qu’il a subies, l’homme a tenu bon, en soutenant que “la jeune femme n’avait pas eu de relation sexuelle récente.” (NDLR, et n’avait donc pas été violée.) Face à tous ces acteurs présents dans la salle, le juge a décidé de renvoyer l’affaire en session spéciale pour le 23 mai prochain.

Et ce renvoi auquel tout le monde s’attendait tout naturellement -puisque la première évocation du dossier- n’a pas plu à Me Moussa Sarr, l’avocat de Ndèye Khady Ndiaye. “Nous ne connaissons pas le contenu de ce dossier, puisqu’on nous dit que c’est un document de 471 pages avec des vidéos et des audios. Il faut plutôt renvoyer à un délai d’un mois voire 45 jours pour nous permettre de nous préparer et comprendre les contours du dossier.” A souhaité Me Moussa Sarr.

Pour sa part, Me Elhadji Moustapha Diouf n’a pas été de cet avis. Pour lui, “cela fait deux que (ils attendent) ce procès. Il faut qu’on juge l’affaire aujourd’hui et qu’on en finisse.” Face à ces positions antagonistes, le juge est passé à d’autres dossiers moins problématiques et aux enjeux moins intéressant pour le public. Le Sénégal retiendra son souffle pendant 8 jours encore.