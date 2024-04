Challenger Pro League – J30 : Pape Demba Diop marque son premier but et participe à la victoire de Zulte Waregem contre Lierse (4-1)

Lors de la 30e journée de la Challenger Pro League de Belgique, Zulte Waregem de Pape Demba Diop a accueilli et battu Lierse sur le score de 4 buts à 1 de manière spectaculaire.

La 30e et dernière journée de la saison 2023/2024 du championnat belge a marqué la fin de la deuxième division du championnat belge. L’un des joueurs sénégalais qui évoluent dans ce championnat a été très performant en marquant son premier but avec son club et en contribuant à sa belle victoire. En réalité, l’ancien joueur de Diambars, Pape Demba Diop, a marqué un but lors de la rencontre au début de la seconde période (45′ + 1).

Le milieu de terrain de 20 ans n’a joué que 10 matchs sur 30 à cause de ses problèmes physiques. Zulte Waregem se classe cinquième avec 51 points. Par contre, Seraing composé du gardien Pape Sy, du défenseur Cheikh Ndiaye et de l’attaquant Pape Moussa Fall, entraîné par Mbaye Léye, est relégué en D3 après avoir terminé à l’avant dernière place du classement.