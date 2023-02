“Ceux qui disent que la marche est haram…sont de mauvaise foi “, dixit Cheikh Omar Diagne

Le prêcheur Cheikh Omar Diagne s’est rendu ce lundi 13 février au siège de Frapp pour témoigner sa solidarité aux membres de la société civile qui se trouvent dans les liens de la détention. Se prononçant sur “l’injustice” qui sévit au Sénégal et qui est, selon lui, l’œuvre de Macky Sall, il assure qu’ils feront tout pour ramener la justice.

« Tout ce que la loi nous permet nous allons le faire. Ce qui se passe aujourd’hui au Sénégal est un recul important des droits et libertés des citoyens. On a vu que les forces de l’ordre frapper et maltraiter les jeunes il faut qu’ils arrêtent car Macky Sall n’en vaut pas la peine. Je demande aux autorités religieuses de se lever pour faire changer cette situation », a lancé Cheikh Omar Diagne.

Répondant aux oustaz qui affirment que les manifestations sont haram, il soutient que ce sont des affirmations sans fondement. « Certains oustaz disent qu’on ne doit pas faire de marche! Ce n’est pas parce qu’ils sont de mauvaise foi, mais c’est parce qu’ils n’ont pas des connaissances. Il y en a qui condamnent les gens qui vont dans les marches alors que le prophète (psl) avait lui-même combattu pour reprendre la Kaba. On doit combattre l’injustice », soutient le prêcheur.

Pour lui, les devants doivent être pris afin de léguer aux générations futures un pays paisible et juste. Ainsi, il appelle la population à entrer dans l’ère de la « révolution », en vue de « libérer le Sénégal ». « Tous ceux qui ont la tête sur les épaules, doivent savoir que ce n’est pas une question de Pastef ou autre chose, mais une question de révolution. Il y a urgence dans le fait de refuser d’être retardé par l’actuel gouvernement. On ne va pas regarder les gens se faire opprimer sans réagir, car Macky Sall est pire que le coronavirus et le Sida », peste M. Diagne.

Par conséquent, il affirme que le pouvoir a arrêté une trentaine d’« otages politiques » qui n’ont pas reçus de convocation. « Ils interdisent des manifestions alors que de leur coté, ils font ce qu’ils veulent en se pavanant de ville en ville. Si vous voulez nous arrêter tous allez y si vous voulez nous tuer tous allez-y. nous allons continuer de nous battre au péril de nos vies car si on regarde les gens subir l’injustice viendra ton jour. À ces religieux qui disent que c’est Dieu qui fait un président, ils n’ont rien compris. Macky est comme une dent qui fait mal, il faut l’enlever pour aller mieux. On est là pour lutter contre cela », déclare Cheikh Omar Diagne.

Pour rappel, celui-ci a été arrêté puis libéré dans le cadre du dossier qui l’oppose à l’ex-député Djibril War suite à une plainte pour « diffamation et injures ».