Des centaines d’enseignants coraniques condamnent « tout discours destiné à la violence ou susceptible de l’inciter »

Des centaines de maîtres du Coran de diverses régions du Sénégal, ont organisé, ce matin, lors d’une séance de récitation du Coran, suivie de prières et d’invocations en faveur de la paix et de la stabilité du pays.La cérémonie a eu lieu dans la municipalité de Kanel, localité située dans la région de Matam (Nord).

“Au Sénégal, l’islam est toujours un exemple et dans la culture musulmane, la paix (Assalam) est un attribut de Dieu (Allah). Sans paix et harmonie, on ne saurait parler de développement”, a déclaré Moussa Bassoum.

le coordinateur du mouvement, en parlant de la tension au Sénégal. À l’occasion, les maîtres coraniques ont appelé les acteurs politiques à la « sérénité », s’éloignant de « tout discours axé sur la violence ou susceptible de l’inciter ».