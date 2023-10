Célébration de la journée internationale de la réduction des risques de catastrophes : Ziguinchor se mobilise !(Par Abdou SANE)

Cette année, la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes aborde le lien entre les catastrophes et l’inégalité. Les catastrophes et les inégalités sont deux aspects d’un même problème. Chaque situation défavorable renforce l’autre : l’inégalité d’accès aux services expose les plus vulnérables au danger des catastrophes, tandis que les effets des catastrophes exacerbent les inégalités et plongent davantage les personnes les plus exposées dans la pauvreté.

Dans la mesure où la plupart des pays exposés à un risque élevé de catastrophes figurent également parmi ceux dont la part de la population vivant sous le seuil de pauvreté national est la plus élevée, le Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes (UNDRR) encourage les différents segments de la société à agir pour briser le cycle des catastrophes et de l’inégalité croissante.

Avec le thème de cette année, « Lutter contre les inégalités pour un avenir résilient », l’UNDRR veut sensibiliser à l’inégalité flagrante des catastrophes pour inciter à l’action.

Le thème de la Journée s’aligne sur le Cadre de Sendai, l’accord international visant à prévenir et à réduire les pertes en vies humaines, en moyens de subsistance, en économies et en infrastructures de base. Le Cadre comporte sept objectifs mondiaux et 38 indicateurs pour mesurer les progrès et complète l’Accord de Paris sur les changements climatiques. Le Cadre et l’Accord sont interconnectés pour atteindre les objectifs de développement durable.

La Journée a lieu peu après l’examen à mi-parcours du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030, au cours duquel l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, en mai 2023, une déclaration politique visant à accélérer l’action pour renforcer la résilience aux catastrophes.

Cette action concerne tous les acteurs ( décideurs publics, ONG , communautés …) tant sur le plan international, national que local). C’est tout le sens de l’initiative de l’association africaine pour la promotion de la réduction des risques de catastrophes qui va organiser un panel avec différents experts ce samedi 21 Octobre 2023 à partir de 9h dans la salle de délibération de la mairie de Ziguinchor.

Ce panel reste ouvert au public sans distinction.

Abdou Sané président de l’association africaine pour la promotion de la réduction des risques de catastrophes.

Email [email protected]

Ziguinchor, Sénégal