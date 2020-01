Ce que Ndioba Seck a dit à sa mère, peu avant le drame

J’ai le cœur meurtri. Mais nous ne pouvons que nous en remettre à Dieu. Il a donné et Il a repris ». Ces mots sont de la mère de Ndioba Seck retrouvée morte, ce lundi, à Thiaroye-Sur-Mer.

Trouvée dans son domicile, elle est revenue sur les derniers instants passées avec sa fille.

« Elle travaille comme domestique et elle descend tous les jours à 14 heures pour ensuite venir se coucher à mes côtés. Mais, hier nuit, elle est sortie de la maison pour aller répondre à un appel. J’ignorais où elle était partie. Je ne l’ai plus revue jusqu’au petit matin. Ce sont les cris qui m’ont alertée », a-t-elle déclaré, alitée depuis quelques jours.

Par ailleurs, la victime Ndioba Seck est célibataire et mère d’un enfant.