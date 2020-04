Cas importé à Vélingara : L’armée déployée au niveau des frontières

Les populations du département de Vélingara ne dorment plus que d’un seul œil depuis la réapparition du dernier cas de Covid-19 importé de la Guinée.

La porosité des frontières entre Vélingara et les autres pays de la sous-région comme la Guinée et la Gambie inquiète même les autorités. C’est le cas du maire de Pakour, Diarga Sané.

Il plaide pour un renforcement du dispositif sécuritaire tout au long de la frontière entre le Sénégal et la Guinée Conakry mais aussi entre le Sénégal et la Guinée Bissau.



Le préfet du département de Vélingara annonce que des éléments des forces de défense et de sécurité seront bientôt déployés au niveau des frontières. Il renseigne aussi que plus de 400 personnes de nationalité guinéenne sont rapatriées chez elles.

Pour rappel, un cas importé a été enregistré récemment à Vélingara. Il s’agit d’une femme de nationalité guinéenne. Elle a eu des contacts avec beaucoup de personnes.

Par ailleurs, les résultats des tests sur 34 personnes mises en quarantaine se sont révélés négatifs.