Carnage financier au Crédit mutuel du Sénégal : 540 millions de Fcfa volés

Le chef de l’agence du Crédit mutuel du Sénégal (Cms) sise à la Médina, Raymond Ngom, a été discrètement cueilli par la Section de recherches (Sr) de Colobane, à Saly puis transféré à la Caserne Samba Diéry Diallo où il est interrogé sous le régime de la garde à vue. Ce, en même qu’une femme d’affaires du nom d’Astou Kounta. Tous les deux devraient être mis à la disposition au parquet ce vendredi à la suite d’une enquête rondement menée par les gendarmes après une plainte de la direction générale du Cms.

Selon les informations de Libération, Astou Kounta s’est servie de plusieurs cartes d’identité de personnes qui ne savaient pas dans quoi elles étaient embarquées, pour monter plusieurs prêts frauduleux au niveau de l’agence du Cms de la Médina. Ce, grâce à des complicités manifestement internes au niveau de l’agence.

D’après un décompte provisoire sorti d’un rapport de contrôle, Astou Kounta a pu empocher, à travers ce procédé exécuté sans contrôle, la somme de 540 millions de Fcfa, souligne le journal. Des faits qu’elle a reconnu face aux gendarmes, proposant même de rembourser, dans un premier temps, la somme de 200 millions de Fcfa qu’elle aurait gardé.

Pour les enquêteurs, ce braquage interne ne pouvait en aucune façon se faire sans que Raymond Ngom ne bénisse les prêts frauduleux en cause. Interrogé, ce dernier a affirmé qu’ il était au courant et qu’il aurait même rendu compte à sa hiérarchie qui dément formellement ses propos. De plus, Ngom a été incapable de sortir un écrit confortant ses dires.

Selon lui, ces prêts frauduleux seraient une «pratique courante » au sein du Cms. Et il n’aurait reçu aucune commission en fermant les yeux sur le cadeau financier fait à Astou Kounta.

Lors d’une confrontation, Raymond Ngom et Astou Kounta ont maintenu leurs déclarations.