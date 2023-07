Candidat de Benno : Macky SALL cherche un candidat qui n’a de contentieux ni avec l’APR, ni avec Benno

Jusque-là, six candidats se sont manifestés pour défendre les couleurs de Bennoo Bokk Yaakaar à la prochaine présidentielle. Aux cinq (Daouda Diallo, Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye, Diouf Sarr et Boun Dionne) qui ont été auditionnés par Moustapha Niasse, chargé de scruter les profils, s’est ajouté Mame Boye Diao, le directeur général de la Caisse des dépôts et Consignations.