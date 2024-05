Sport électronique: Lord Aladji Man nomme vice-président de la CASE

Le CONAPES annonce que son Président, El H Mansour J. SAGNA, plus connu sous le nom de Lordalajiman, a été nommé à l’unanimité, Vice-président délégué de la Confédération Africaine de Sports Électroniques (CASE) lors de l’Assemblée confédérale de la CASE. Cette décision a été entérinée lors de l’Assemblée générale exceptionnelle qui s’est tenue le 5 février 2024.

Il est à noter que Monsieur SAGNA a aussi récemment rejoint la (BMC) Commission Marketing et Communication de la Global Esport Fédération, organisation regroupant plus de 130 pays et partenaires.

Cette nouvelle nomination vient récompenser l’engagement et des compétences de El H Mansour J. SAGNA dans le domaine de l’Esport, mais c’est aussi une reconnaissance de l’investissement du Sénégal dans le développement de cette activité sur le continent. En effet, lors de l’Assemblée Générale Constitutive de la CASE, le 26 septembre 2023 au King Fahd Palace à Dakar et qui a vu la présence de délégations de près de 45 pays africains, il a été décidé que le pays de la Téranga abrite le siège social de la Confédération Africaine de Sports Electronique

Le Comité National de Promotion de l’Esport a félicité son président, El H Mansour J. SAGNA, pour sa nomination en tant que Vice-Président Délégué de la CASE et lui a adressé ses meilleurs vœux pour l’exercice de ses nouvelles responsabilités.