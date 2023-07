Assemblée nationale : En vue de la validation de la candidature de Khalifa Sall et Karim Wade

Excepté extraordinaire, Karim WADE et Khalifa SALL, respectivement candidat des Pds et Taxawu Sénégal, seront réintégrés dans le jeu politique.L’Assemblée nationale réunie ce jour votera, sans surprise, l’amendement constitutionnel qui lui permettra de se présenter aux prochaines élections présidentielles. D’autre part, le gouvernement a retiré l’article 87, très controversé, qui autorisait le Président de la République à dissoudre l’Assemblée nationale à tout moment.

En cas d’adoption du projet de loi, le nombre de citoyens parrains requis pour participer à l’élection présidentielle est réduit, suite à la réduction du plafond et du plancher, initialement fixés entre 1% et 0,8% du registre électoral général.Cette réforme introduit un système de parrainage facultatif, qui coexiste maintenant, d’une part, le parrainage de citoyens avec, au plus, 0,8%, et, au moins 0,6%, calculé sur la base du registre général des élections et, en revanche, le parrainage de membres élus par 0,8% des membres de l’Assemblée.ou 20 % des responsables territoriaux de l’exécutif (maires et/ou présidents des conseils départementaux). En revanche, la nouvelle loi fixe le montant de la caution à 30 millions.