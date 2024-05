Tournoi International des Parcelles Assainies : AMAJELO confirme avec 10 médailles, dont 5 or

Comme l’année dernière, le club « Arts martiaux, Jeux C et Loisirs » (AMAJELO) a remporté samedi la 9ème édition du Tournoi international des Parcelles assainies, en moissonnant 10 médailles (5 or, 2 argents, 3 bronzes), au jardin public de l’Unité 11.

125 judokas de 5 pays (Sénégal, r Guinée, Gambie, Mauritanie et Gabon) ont pris part à cette compétition organisée par Me Kalidou Gatta Ba. En plus des 12 catégories seniors hommes et dames, les cadets étaient également de la partie. Au terme de rudes com- bats, les judokas d’AMAJELO, organisateur du tournoi, ont réalisé la meilleure moisson.

Ndèye Cira Ndiaye (-57.kg), Astou Ndiaye Diallo (+78 kg), Pape Mbaye Seck (-60 kg), Libasse Ndiaye (-100 kg) et Modou Fall (+100 kg) ont remporté les 5 médailles d’or. C’est mieux que ses performances de l’édition 2023 (3 or, 5 argents et 5 bronzes).

AMAJELO est suivi par l’ASFA (2 or, 2 argents, 1 bronze) avec les sacres de Florence Mendy (-63 kg) et Saliou Ndiaye (-81 kg).

Tombeuse de l’internationale sénégalaise Fatou Kiné Badji en finale, la Mauritanienne Aïchétou Soumaré (-70kg) a remporté la distinction de meilleure combat- tante. Chez les hommes, le meilleur combattant est Mouhamed Thioub (-73 kg) de l’Institut des Sports de Saint-Louis (ISS).