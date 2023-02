CAN U20 – Samba Diallo : « On veut suivre les pas de nos grands frères… »

Le capitaine des lionceaux Samba Diallo a pris la parole lors de la visite de Mme Ramatoulaye Ba Faye, ambassadeur du Sénégal en Tunisie.

Pour le jeune l’attaquant, le Sénégal, vainqueur du championnat d’Afrique des Nations un an après un sacre en Coupe d’Afrique, est désormais dans une position qui l’oblige d’être plus ambitieux.

Pour cette nouvelle édition de la CAN des moins de 20 ans, les protégés de Malick Daf, trois fois finalistes visent le graal en Égypte.

« On veut suivre les pas de nos grands frères. Le foot sénégalais est arrivé à un stade où on ne veut que gagner. L’équipe est prête. On va en Égypte pour ramener la coupe au Sénégal In Sha Allah. On a besoin de vos prières pour cette compétition », déclare l’attaquant de Dynamo Kiev.