CAN 2025 : l’étudiante sénégalaise décédée dans un accident de la route au Maroc sera inhumée à…

Aïda Samb, l’étudiante sénégalaise décédée dans un accident de la route alors qu’elle se rendait à Tanger avec des amis pour suivre la huitième de finale Sénégal-Bénin (3-0), sera ce vendredi à Yoff. Les Échos, qui donne l’information, précise que ce sera au cœur du village lébou, au cimetière de Mbélélane. La levée du corps a eu lieu mercredi, souligne le journal.

L’accident qui a coûté la vie à Aïda Samb, a aussi causé trois blessés. L’une des victimes, la deuxième fille du groupe, était plongée dans le coma.