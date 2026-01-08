ARCOP : les dessous de la «nouvelle» nomination du DG Moustapha Djitté

Au chapitre des nominations, le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi rapporte celle de Moustapha Djitté directeur général de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP). L’on aurait pu croire à une erreur ; l’homme étant en effet en poste depuis octobre 2024. Mais il n’en est rien. Jusque-là, Djitté était juste intérimaire, choisi à l’époque pour suppléer temporairement Saër Niang, l’emblématique patron du gendarme des marchés publics, en attendant l’organisation de la succession définitive de ce dernier par appel à candidatures.

La procédure a été confiée à un cabinet spécialisé, révèle Les Échos, qui donne l’information. À l’issue de celle-ci, conclut le journal, «Moustapha Djitté est passé en tête, loin devant les autres candidats». D’intérimaire, il passe donc titulaire indiscutable à la tête de l’ARCOP.