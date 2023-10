CAN-2024 : “J’espère que le Sénégal ne va pas enchaîner avec un deuxième titre…”, Rigobert Song

Hier lundi 16 octobre, au stade Bollaert de Lens, en France, les Lions de la Téranga et les Lions indomptables du Cameroun se sont affrontés. A l’issue de cette confrontation tant attendue, les Lions camerounais ont été domptés, non sans peine, par l’équipe du Sénégal grâce à l’unique but de la partie qui a été inscrit sur penalty vers la fin de la première période par l’inévitable Sadio Mané.

« Il n’y a pas une théorie de danger »

Après cette courte défaite devant les Sénégalais, le coach du Cameroun, Rigobert Song, a rappelé en conférence de presse que ce n’était qu’un match amical. Pour lui, la tanière des Lions n’est nullement en danger. « Il n’y a pas une théorie du danger. On disputait un match amical et vous avez vu qu’on a tourné l’effectif pour voir presque tout le monde. Ce n’était pas mauvais même si le résultat est négatif. En première mi-temps c’était plus difficile, car mes joueurs avaient du mal à se situer, mais en seconde période, on a fait entrer les jeunes et on a eu du mieux. Je pense que d’ici la CAN, on va trouver les ingrédients pour aller dans cette compétition avec plus de certitudes. Ce match va nous permettre de rectifier nos failles dès à présent en espérant que tout le monde revienne », a déclaré le technicien camerounais.

« Il est difficile de garder son titre de champion d’Afrique… »

En ce qui concerne l’adversaire du soir, il espère qu’il ne conservera pas son titre en Côte d’Ivoire. « On voit ce qui se passe maintenant avec le développement du football africain. Il est difficile de garder son titre de champion d’Afrique parce qu’en face, il n’y a plus de petites équipes et c’est ce qui fait le charme de la compétition qui est la CAN. J’espère que le Sénégal ne va pas enchaîner avec un deuxième titre comme on l’a fait en 2000 et 2002 », a déclaré l’ex-capitaine des Lions Indomptables.