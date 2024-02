Rigobert Song n’est plus sélectionneur du Cameroun, annonce Samuel Eto’o

La figure emblématique du football camerounais, Rigobert Song, a été démis de ses fonctions de sélectionneur des Lions indomptables. C’est ce qu’a révélé le président de la Fécafoot, Samuel Eto’o, lors d’une interview accordée à France 24. Après deux ans en poste, l’ancien capitaine de l’équipe nationale cède sa place, la décision étant prise suite à l’évaluation des résultats obtenus par l’équipe.

« Il a beaucoup apporté à cette équipe mais les lois du football étant ce qu’elles sont… Nous n’avons pas atteint nos objectifs, et notre comité exécutif et moi-même, nous ne nous voyons pas en train de reconduire le contrat » a confié Eto’o, exprimant le bilan contrasté de Song avec sept victoires, huit matchs nuls et neuf défaites. Ces propos ont été relayés par la plateforme sportive Allez Les Lions.

Exprimant ses échanges avec Song, Eto’o a dit : « J’ai eu l’occasion d’en discuter avec lui. J’ai donné nos positions et maintenant il faut penser à l’avenir, tout en lui souhaitant plein de succès dans sa future carrière. » Il a également salué le parcours de Song, soulignant son rôle capital tant sur le plan sportif que mentorat.

Sous la houlette de Song, le Cameroun a connu des éclats de gloire, notamment en se qualifiant de manière sensationnelle pour la Coupe du Monde en battant l’Algérie, et en remportant une victoire historique contre le Brésil au Qatar. Toutefois, l’élimination en huitièmes de finale de la CAN 2023 semble avoir scellé le sort du sélectionneur.

🔴 Dans un entretien exclusif accordé à @FRANCE24 Samuel Eto’o annonce le départ de Rigobert Song : « Il a beaucoup apporté à cette équipe mais les lois du football étant ce qu’elles sont… Nous n’avons pas atteint nos objectifs, et notre comité exécutif et moi-même, nous ne… — AllezLesLions (@AllezLesLions) February 28, 2024