CAN 2023 : Les « Lions » attendus en Côte d’Ivoire le 9 janvier prochain

Le ministre des Sports a effectué mardi le déplacement à l’Arène nationale de Pikine pour rencontrer les acteurs de la lutte. Lat Diop en a profité pour parler de la préparation de l’équipe nationale qui va défendre son titre lors de la CAN 2023, prévue en Côte d’Ivoire. Il a annoncé que la date de départ des « Lions » pour Yamoussoukro est fixée au 9 janvier prochain.

« Notre rôle en tant que ministère des Sports est de mettre l’équipe dans des conditions optimales de performance, pour remporter une seconde étoile à Abidjan. Nous sommes en train de travailler pour y arriver. Et le Président de la République Macky Sall a pris toutes les dispositions nécessaires dans ce sens. Et je pense que le 9 janvier 2024 date de départ pour Yamoussoukro, toutes les décisions seront prises pour que vraiment l’équipe soit dans des conditions optimales de performance », a fait savoir Lat Diop.

Le ministre des Sports assure que le budget pour la compétition a été dégagé et approuvé par le Président Macky Sall.

« Concernant le budget, je ne vais pas dévoiler le montant. En tout cas, ça a été dégagé et approuvé par le Chef de l’Etat. Nous nous sommes assurés des conditions dans lesquelles l’équipe va évoluer. Et de ce point de vue, Il y a aucune inquiétude pour l’équipe et les sénégalais qui se déplaceront à Yamoussoukro. Il y a beaucoup d’hôtels qui seront réservés aux sénégalais désirants venir à Abidjan pour soutenir les Lions », a-t-il indiqué.

Le Sénégal champion en titre est logé dans le groupe C, en compagnie de la Gambie, de la Guinée et du Cameroun.