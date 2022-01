CAN-2022 : “On retrouvera l’efficacité qui faisait notre force” Aliou Cissé

Les Lions préparent avec la “meilleure manière” la huitième de finale de la Coupe d’Afrique des nations (Can) face au Cap-Vert, a affirmé vendredi, le sélectionneur national Aliou Cissé, soulignant qu’une rencontre entre les deux pays voisins “n’est jamais facile”.

’’C’est une équipe techniquement qui est au-dessus de la moyenne, mais qui ne jette pas le ballon. C’est une équipe joueuse, ça peut aller pour nous. Entre le Cap-Vert et le Sénégal, ce n’est jamais facile (…) Nous préparons cette rencontre avec la meilleure des manières, avec beaucoup de sérénité’’, a-t-il dit.

Aliou Cissé était l’invité de la Maison de la presse de l’Association nationale de la presse sportive (Anps). Les Lions rencontrent mardi à 16 heures les Requins bleus en huitièmes de finale de la Can.

Se félicitant d’avoir récupérer tout son effectif, le sélectionneur national a indiqué qu’il a quatre jours pour bien préparer ce match.

’’C’est une équipe qu’on connaît. Nous les avons rencontrés ces six dernières années trois ou quatre fois. Récemment, nous les avons rencontrés en match amical à domicile. Le Cap-Vert joue avec cinq défenseurs derrière et un joueur devant, capables aussi de jouer avec 3-5-1″, a-t-il analysé.

Il a rappelé que le Sénégal a battu récemment le Cap-Vert en match amical au stade Lat Dior de Thiès, mais, pour lui, le contexte est différent. “Nous allons vers des huitièmes de finale, qui seront très disputées. En réalité, c’est gagner et continuer à avancer. Perdre ou rentrer à la maison. Nous sommes conscients de ces genres de matchs’’, a fait savoir Aliou Cissé.

Le sélectionneur des Lions est revenu sur les difficultés de préparation, la Covid-19 qui a touché une bonne dizaine de ses joueurs, impactant sur le jeu de son équipe. “Il faut se libérer, prendre des risques et jouer avec beaucoup plus de tranquillité et plus de sérénité”, a préconisé Aliou Cissé.

Par rapport au manque d’efficacité de ses attaquants, qui n’ont marqué qu’un seul but en phase de poule sur trois matchs, l’ancien capitaine des Lions, répond : “on manque plus d’efficacité’’.

Il a dit avoir perdu des atouts de taille avec les blessures d’Ismaïla Sarr et Krépin Diatta dans l’animation du jeu. “Nos adversaires sont à deux ou à trois sur Sadio Mané. Il faut que d’autres joueurs s’affranchissent et prennent leurs responsabilités (….) On retrouvera l’efficacité qui faisait notre force’’, a promis Aliou Cissé.

Avec Aps