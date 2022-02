Avant la CAN 2021 et pendant même la compétition, le sélectionneur des « Lions » a été fort critiqué pour le choix de ses hommes et ses choix tactiques. «Je pardonne à tout le monde, du fond du cœur», a dit le champion d’Afrique, sous les applaudissements de l’assistance.

Selon « Stades », le sélectionneur n’a pas été épargné par la pression du ministre Matar Ba, qui a avoué avoir mis la pression sur lui. «Aliou Cissé a essuyé des critiques et avait même les pressions du ministre que je suis», a dit le ministre des Sports, avant de souligner qu’un «professionnel doit être habitué aux critiques et pressions».