Lutte contre la mendicité des femmes handicapées : Une vingtaine de femmes bénéficie d’une formation à la pâtisserie

Au Sénégal, beaucoup de femmes handicapées s’adonnent à la mendicité à cause de leur situation de handicap. Mais pour le Réseau des femmes handicapées de Pikine Keur Massar, cette pratique n’est pas la bonne. Il a décidé de changer la donne.

C’est ainsi que le réseau a formé une vingtaine de femmes handicapées au métier de la pâtisserie, pendant 5 jours, renseigne le quotidien “La Tribune”.

‘’Le réseau a pour objectif de contribuer à l’autonomisation des femmes handicapées et de participer à la réduction de la mendicité, mais aussi d’aider les femmes handicapées à développer leur responsabilité. C’est dans ce sens que nous avons organisé cette formation pour aider à avoir des activités génératrices de revenus (Agr)’’, a expliqué Mme Fama Kane, Présidente des femmes handicapées de Pikine Keur Massar.

Pour la trésorière générale du réseau, Marietou Fall, cette formation est très importante pour les récipiendaires. “Avec un petit appui financier, les bénéficiaires de la formation pourront développer leurs propres activités. Par conséquent, elles ne vont plus s’adonner à la mendicité’’, a-t-elle soutenu.

Selon “La Tribune”, cette formation a eu lieu au Centre de promotion et de réinsertion sociale de Pikine. A cette occasion, le Réseau des femmes handicapées a profité de la remise des attestations de formation pour poser sur la table des autorités un certain nombre de revendications. En particulier l’accompagnement dans le financement, dans l’accès aux instances de décision, et aussi leur implication dans le processus local.