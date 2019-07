CAN 2019 : Sénégal – Ouganda : Pape Alioune Ndiaye très confiant : « on fera tout pour rendre fier le peuple… »

Le milieu de terrain de l’équipe nationale de football du Sénégal rassure. Pape Alioune Ndiaye dit avoir confiance en ses co-équipiers.

«Il n’y a pas 36 000 chemins, il faut gagner. On n’en parle souvent, quand on mange ensemble ou quand on est dans les chambres », a informé le milieu de terrain des « Lions » du Sénégal qui doivent affronter les « Crânes » de l’Ouganda.

Il ajoute : « On connaît le contexte du pays. Y a dans les victoires que les gens parviennent à oublier les soucis, le stress, les turpitudes de la vie. Donc, nous en sommes conscients et à ce peuple, on leur dit qu’on fera tout pour le rendre fier ».

Très confiant, le milieu défensif de Galatasaray (Superlig) a également parlé du meneur de jeu des « Lions » : « On espère que cette équipe va continuer à monter en puissance. Sadio, c’est un cadre dans cette équipe, c’est un joueur de classe mondiale, c’est toujours bien de placer quelques mots avant le match et on espère toujours bien qu’on va appliquer la lettre, ce qu’il nous a dit ».