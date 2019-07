Cité Soprim : 100 millions en faux billets saisis par la Dic

Les éléments de la Division des investigations criminelles (Dic) ont réussi un gros coup de filet. D’après Tribune, ils ont démantelé un gang s’activant dans la fabrication de faux billets qui avait élu domicile à la Cité Soprim.

Les mis en cause – les commerçants A. Fall, I. Fall et O. Sall ainsi que le tailleur K. Diallo-, ont été tous arrêtés et placés en garde en vue. Ils sont domiciliés entre la Patte d’Oie, les Parcelles Assainies et la Cité Soprim.

La perquisition menée par les redoutables éléments de la Dic a permis de découvrir un impressionnant arsenal de fabrique de billets de banques, des produits y afférents et des joints de chanvre indien.