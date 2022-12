Camberène : Des agents de la clinique Mohamed V désertent les salles de soin pour exiger de meilleures conditions de travail

En mouvement d’humeur, ce jeudi des agents de la clique ophtalmique Mohamed V de Cambérène ont déserté les salles de soin pour exiger de meilleures conditions de vie et de travail. Une doléance vieille de presque une quinzaine d’années.

Les agents de la clique ophtalmique de Camberène sont en mouvement d’humeur, ce jeudi. Depuis 2009, ils réclament de meilleures conditions de travail. Mais se heurtent à une sourde oreille de la part de la direction. Ils revendiquent de meilleures conditions de travail. Ce matin, ils ont tout bonnement déserté les salles de soin.

« Nous sommes en mouvement de grève. Parce que depuis 12 ans, nous sommes là, nous n’avons pas d’avancement. Il y a beaucoup de prime que les personnes de santé ont que nous n’avons pas. Nous avons déposé une plateforme revendicative au niveau de la Direction. Le Directeur nous fait savoir qu’il l’a déposé au niveau des autorités compétentes. Nous avons fait un rappel pareil », a dénoncé Soda Ndiaye, secrétaire général du syndicat démocratique de la santé du secteur social.

Poursuivant ses propos, elle ajoute : « Nous avions une prime qu’on recevait tous les ans au mois de décembre, mais cette fois-ci nous ne lavons pas reçu. Si nous lui demandons, il nous dit qu’il n’a pas reçu de notification lui prouvant que nous devons recevoir cette prime-là. Et là, nous nous sommes entrés en contact avec la direction. Parce que nous avons déposé une plateforme revendicative et on a fait un rappel. Mais il nous dit qu’il a envoyé ça aux autorités compétant que ce n’est pas à lui de décider ».