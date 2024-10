Burkina: La radio Voice of America suspendue pour trois mois

L’autorité de régulation des médias du Burkina Faso a décidé de suspendre la radio américaine Voice of America (VOA) pendant trois mois, après la diffusion de propos de “nature à saper le moral des forces” engagées dans la lutte antijihadiste, a-t-on appris mercredi auprès du média.



“Conformément à la décision, nous avons éteint notre émetteur FM à Ouagadougou”, a indiqué Nigel Gibbs, un porte-parole de VOA, dans une déclaration transmise à l’AFP.

Selon l’Agence d’information du Burkina (AIB, publique) le Conseil supérieur de la communication (CSC) a pris cette décision après des propos tenus par un journaliste à l’antenne qui qualifiait une attaque jihadiste survenue le 17 septembre à Bamako (Mali) de “courageuse” et affirmait que rien “n’est fait au plan sécuritaire par les forces combattantes” du Burkina Faso.

L’autorité de régulation citée par l’AIB estime que ces “graves manquements” sont de “nature à saper le moral des forces combattantes”, qui luttent contre les groupes jihadistes.

Selon des médias locaux, VOA a également été condamnée à une amende de 25 millions de francs CFA (38.100 euros).

“Si VOA respecte le cadre réglementaire en vigueur au Burkina Faso, nous sommes en désaccord avec ce que nous estimons être des affirmations incorrectes du CSC”, a répondu M. Gibbs, réfutant notamment que la radio ait “cautionné ou justifié le terrorisme”.

“Les propos tenus pendant le programme concerné, Washington Forum, font partie d’une discussion ouverte qui a pour but d’informer et d’échanger avec le public sur d’importants sujets de sécurité touchant la région”, développe M. Gibbs précisant que le but de VOA est d’avoir une approche “juste et impartiale”.

La suspension de VOA s’ajoute à une longue liste de médias internationaux – principalement français – interdits temporairement ou jusqu’à nouvel ordre de diffusion au Burkina Faso, depuis l’arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré par un putsch il y a deux ans.

Ce dernier a fait du retour de la souveraineté nationale une de ses priorités et tient régulièrement des discours hostiles aux puissances occidentales.

Dans un communiqué séparé publié mardi, le CSC a par ailleurs indiqué avoir suspendu la diffusion automatique de contenus internationaux sur des médias audiovisuels locaux.

Le régulateur justifie cette décision par “la diffusion récurrente d’informations de nature malveillante et tendancieuse” sur ces plages de synchronisation.