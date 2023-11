BRT : Le ministre Mansour Faye annonce une bonne nouvelle

Le ministre des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a annoncé une bonne nouvelle concernant le Bus Rapid Transit (BRT). En construction et attendu depuis des mois, le ministre annonce que l’infrastructure est prête à 95% et son lancement devrait avoir lieu le mois prochain, en décembre.

« Les travaux sont terminés à 95% et l’infrastructure sera opérationnelle d’ici la fin du mois de décembre 2023 », a annonce le ministre des Transports terrestres et du Désenclavement et par ailleurs maire de la Ville de Saint-Louis devant les députés de la 14e législature dans le cadre du vote du budget de son ministère pour l’année 2023-2024.

Si le BRT a pris du retard, c’est à cause des évènements du mois de mars et de juin dernier, avec 23 stations qui ont été saccagées par des manifestants en colère, a expliqué Mansour Faye.