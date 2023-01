Dans la foulée de son indiscutable victoire sur Balla Gaye 2, Boy Niang 2 a rendu un bel hommage à son adversaire.

Boy Niang 2 après sa victoire sur Balla Gaye 2

« J’encourage beaucoup et félicite Balla, c’est un grand champion, un champion confirmé. Il a tout fait dans la lutte. On rêve de devenir comme lui ou le dépasser. Je prie pour lui et pour ses supporters, et je veux m’excuser si on lui a dit du mal. Je lui rendrai visite. Il sait que je suis son petit frère. »