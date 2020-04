Boy Jules, « rappeur senegalo-américain » : « Le Covid-19 est l’occasion pour l’Afrique d’attirer des immigrés européens »

Né à Pikine et établi aux Etat-Unis, Boy Jules le jeune rappeur sénégalais qui a fait des featurings avec de grosses pointures du rap mondial tel que 50 Cent est entré dans la sensibilisation pour la lutte contre la Covid-19. Il est à la tête de la maison de production américaine « Jules Label ». Dans une vidéo enregistrée à New York, l’épicentre du Coronavirus aux Etats-Unis, avec plus de 500 morts rien que ce dimanche, le rappeur a envoyé un message fort à tous ses compatriotes africains et sénégalais à qui il demande de rester mobiliser pour combattre cette maladie qu’il considère comme une malédiction divine.

Selon lui, l’Afrique doit être mobilisée pour combattre cette pandémie qui n’a jusqu’à présent pas pris une certaine ampleur dans le continent. D’ailleurs, c’est ce qui étonne les Européens qui se posent la question de savoir pourquoi l’Afrique n’est pas tellement touchée par cette pandémie qui secoue le monde. Et les Africains doivent en profiter pour développer leur économie et attirer des immigrés européens.

Toujours selon le natif de Pikine, actuellement, le monde doit se tourner vers l’Afrique car c’est le seul continent qui n’a pas encore un bilan dramatique.