Bordeaux – propositions de prolongation de contrat: Youssouf Sabaly dans la liste

Le club français Bordeaux est confronté à un sérieux problème de fins de contrat. Dix joueurs de l’effectif professionnel seront libres en juin prochain. Certains dont le salaire est trop élevé pour les finances du club ne seront pas conservés, alors que d’autres auront des propositions de prolongation.

C’est notamment le cas de Pablo (29 ans) et Youssouf Sabaly (26 ans). D’après Sud Ouest, cité par Footmercato, le défenseur central et le latéral droit ont une proposition d’un an sur la table. En prolongeant les deux joueurs jusqu’en 2022, les Girondins espèrent récupérer une indemnité de transfert cet été qui ferait beaucoup de bien à un club dont les comptes sont dans le rouge.