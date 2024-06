Bonne nouvelle pour les administrations publiques : Ousmane Sonko évoque la réduction de la facture d’électricité

Dans sa communication au Conseil, le Premier ministre Ousmane Sonko na pas manqué de magnifier « la bonne dynamique impulsée par la journée nationale du « Setal Sunu Réew » en terme de mobilisation ». Partant de cela, il compte, en relation avec le Gouvernement, « mettre à profit les prochaines vacances scolaires pour ancrer cette dynamique, par la mobilisation de volontaires notamment dans la réhabilitation des écoles publiques, le reboisement et l’assainissement ».

Selon le communiqué, le Premier ministre s’est aussi penché sur un ensemble d’initiatives à mettre en œuvre pour intégrer les bonnes pratiques en matière d’hygiène et de propreté dans les politiques des départements ministériels, afin de conférer au Sénégal le label d’un pays propre, soulignant la nécessité d’ancrer cette exigence notamment dans les hôpitaux, centres et postes de santé ainsi que dans les secteurs de l’éducation, du tourisme, de l’industrie, du commerce, de la restauration, du transport public et du secteur aéroportuaire.

Par ailleurs, Ousmane Sonko a invité les autorités compétentes, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour « régulariser la situation des élèves en classe d’examen ne disposant pas de papiers d’état civil ».

Concernant le secteur de l’éducation, tout comme le Président Diomaye, Sonko, a également évoqué la nécessité de résoudre la problématique de « l’accès au logement dans les campus universitaires », au regard du nombre important d’étudiants recourant à la location auprès de privés. Il a aussi relevé la priorité à accorder aux actions de réduction de la facture d’électricité des administrations publiques.

Le Premier ministre a ensuite fait part des préparatifs de sa Déclaration de Politique générale devant l’Assemblée nationale prévue au cours des prochaines semaines.