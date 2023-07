Birahim Seck : « C’est plutôt Monsieur Ousmane Sonko qui devrait poursuivre l’Etat…»

Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil estime que c’est l’opposant Ousmane Sonko qui devrait poursuivre l’Etat et ses accusateurs et non le contraire car, au regard des faits, l’essentiel de ses sorties étaient des réactions aux accusations de viol qui n’ont pas tenues devant le juge.

« C’est plutôt Monsieur Ousmane Sonko qui devrait poursuivre l’Etat et ses accusateurs et non le contraire car, au regard des faits, l’essentiel de ses sorties étaient des réactions aux accusations de viol qui n’ont pas tenues devant le juge », a twitté M. Seck.

Le leader de Pastef Ousmane Sonko fait face au Doyen des juges, Oumar Maham Diallo en ce moment. L’audition a démarré depuis quelques instants, a appris PressAfrik auprès de ses avocats. L’opposant pourrait être placé sous mandat de dépôt.

Placé en garde à vue vendredi soir, Sonko est poursuivi pour « appel à l’insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sureté de l’Etat, complot contre l’autorité de l’Etat acte et manœuvre à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, mais également pour vol ».