Vieux Sagna est amère. Le père de Bounama Sylla Sagna, le jeune garçon de 14 ans décédé le 9 mars dernier à l’hôpital régional de Ziguinchor où il était interné en soins intensifs après avoir été atteint par balle, a décidé de briser le silence. Pour Kéwoulo, il a témoigné sur le drame qui a frappé sa famille suite à la mort de son fils. Mais, il a aussi voulu alerter l’opinion sur le climat de terreur que des gendarmes font peser sur sa famille.

Les caméras sont parties et les manifestants ont rejoint leurs domiciles respectifs. Mais le calme que les populations espéraient après la tempête née de l’arrestation de l’enfant du pays, Ousmane Sonko, n’aura pas lieu. Depuis ce fameux 3 mars et jusqu’à ce jour, un climat de terreur s’est emparé des populations du sud du pays. Alors que les regards sont tournés vers ailleurs, des gendarmes font des descentes musclées dans des domiciles privés au motif qu’ils seraient à la recherche de “manifestants.” Et ces intrusions ne se font pas sans causer des “troubles graves à l’ordre public”. Si à Diaobé-Kébendou les témoignages filmés tardent à parvenir à Kéwoulo, à Bignona, les langues ont commencé à se délier.

Premier à faire parvenir son récit à Kéwoulo, Vieux Sagna. Il est le père de Bounama Sylla Sagna, le gamin de 14 ans décédé ce mardi 9 mars à l’hôpital régional de Ziguinchor où il était admis en soins intensifs. A l’en croire, un groupe de gendarmes est venu à mon domicile pour procéder à la fouille. “Ils nous ont dit qu’ils sont à la recherche de manifestants. Ils étaient à bord de 3 pick-up. Et j’ai entendu l’un deux dire “mon lieutenant”. Ils m’ont frappé et ont tué mon fils. Ce que je veux dire aux autorités, c’est de la justice que nous avons besoin de justice dans ce pays. Nous avons besoin d’être protégés. Si les gendarmes ne nous protègent pas qui va le faire. Je voudrais aussi alerter l’opinion et lui dire “que trop c’est trop.”