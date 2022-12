Pour Bien se concentrer au travail : voici quelques astuces

Pour arriver à se concentrer mais aussi à garder ce sentiment de sérénité, il existe quelques méditation à faire depuis son bureau.

Réunions tous les jours, boîte mail qui déborde et deadlines sont de nouveau d’actualité et peuvent se révéler stressantes. Résultat ? Notre concentration en pâtit. Pour pallier le stress, il existe plusieurs astuces : le yoga, les exercices de respiration ou encore la méditation. Mais si vous n’avez pas le temps de vous asseoir dans une pièce sombre et sans distraction durant plusieurs minutes pour méditer : il existe des exercices très courts et efficaces pour méditer.

En effet, selon une étude repérée par le média britannique « Stylist », une méditation brève mais quotidienne améliorerait l’attention, la mémoire et l’humeur. Cette dernière peut prendre diverses formes : écouter les bruits de la nature, se concentrer sur le ciel ou encore s’aider avec des applications de méditation. Mais une méthode en particulier a retenu notre attention : la chromothérapie. Quésaco ? L’utilisation d’une couleur à des fins relaxantes. Facile à réaliser depuis son bureau, elle pourrait être la clé pour se concentrer rapidement.