Benno / Élections locales: Zahra IYane Thiam s’est réjouie de l’engagement citoyen de la jeunesse des SICAP

Ils n’attendent que le signal de la conférence des leaders de Benno pour entrer dans la bataille électorale pour les prochaines locales. Zahra Iyane Thiam et les jeunes des SICAP se disent prêts. La ministre de la Microfinance était ce week-end dans son fief des SICAP aux côtés des jeunes avec l’association CAPSI Production pour une journée de partage et de solidarité en ce mois béni de ramadan, en hommage à son père Mourchid Iyane Thiam. https://youtu.be/2bbJRFwdkmY « Que ces jeunes veuillent rendre hommage à notre Papa, c’est toujours une fierté pour nous mais aussi une fierté pour eux, parce qu’au-delà de ces journées de solidarité, cela témoigne de l’engagement que la jeunesse Sicapoise a toujours eu pour son quartier et pour son pays. Durant les affrontements (de mars dernier, ndlr), ils se sont tous mobilisés pour dire non : ” nous ne voulons pas de manifestation “. Et là encore dans le cadre de l’appel du chef de l’État par rapport à l’insertion des jeunes, on s’est encore retrouvé » autour d’un programme dénommé JOKKO JEUNES qui a pour but de faire la cartographie des différents profils des jeunes de 15 à 45 ans que nous avons. Un état des lieux de leurs difficultés, de leurs aspirations et de leurs solutions », explique Zahra IYane Thiam

L’association CAPSI production a remercié tous les habitants et jeunes des SICAP pour leur patriotisme et leur implication dans les actions de solidarité et de développement. Zahra IYane Thiam s’est réjouie de l’engagement citoyen de la jeunesse des SICAP.

« C’est heureux de voir cet engagement citoyen-là… Et que ce soit pour les élections locales à venir ou pour juste l’engagement de notre cité dans la contribution au développement, nous le ferons au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, au sein également du parti et nous travaillons à avoir une unité renforcée, consolidée pour que, au lendemain de la décision de la conférence des leaders que nous soyons tous en ordre de bataille pour relever les défis notamment celui de gagner la commune des SICAP Liberté aux prochaines élections locales », a conclu Zahra Iyane THIAM.