Benin: Boubacar Kamara quitte ses fonctions de…

L’information émane de Bassirou Seck, secrétaire national à la communication du parti de la Construction et de la solidarité PCS/ Jengu Tabax: Boubacar Camara a quitté ses fonctions de directeur général adjoint des douanes du Bénin.

“Kamah vient de boucler une mission de conduite des réformes douanières, de supervision de la mise en place d’un nouvel outil de dédouanement, d’amélioration de la collecte des recettes douanières et de lutte contre la fraude”, a-t-il notamment fait savoir dans une note qui nous est parvenue.

Selon M. Seck, pendant son séjour au Bénin, l’opposant politique sénégalais “a reçu le Certificat de mérite de l’Organisation mondiale des Douanes pour services exceptionnels rendus à la communauté douanière internationale”, ajoutant que “la stature de Kamâh comme l’un des porte)étendards de l’Afrique moderne se confirme”.

Bassirou Seck souligne, par ailleurs, que “ses ambitions présidentielles au Sénégal se précisent également”. Car, a-t-il expliqué, “après la publication de son livre-programme « Construire le Sénégal du Futur », la validation technique de son programme économique et social TABAX, Kamâh s’achemine vers le Congrès d’investiture du Parti de la Construction et de la Solidarité/JENGU TABAX qu’il préside et dont les instances ont été entièrement renouvelées”.