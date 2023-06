Bassin hydrographique: la capacité de stockage augmentera de 170000 m3 à 250000 m3

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement par l’intermédiaire de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) a engagé les travaux de reprofilage du bassin versant. Le coût de l’ouvrage s’élève à 24 milliards de FCFA. L’objectif est d’optimiser le fonctionnement de cette structure qui héberge une bonne partie des eaux de pluie des quartiers Liberté 6, Grand Yoff, Castors et Bourguiba.

“L’œuvre d’un coût de 24 milliards de F CFA permettra d’augmenter la capacité de stockage du bassin de 170.000 m3 à 250000 m3 et le débit cumulé sera porté à 11000 m3/h contre 6000 m3/h auparavant. Il faut se rappeler que ce travail a été entrepris pour réduire le risque d’inondation avec la participation de la population et de l’hôtel de ville. Le bassin sera plus sécurisé“, a révélé le Directeur Général d’ONAS, dans une entrevue publiée dans l’édition de la revue L’Observateur du lundi 19 juin 2023.

“Il a noté que la structure avait connu deux débordements l’an dernier, entraînant des inondations, entraînant parfois la fermeture de l’autoroute. Ce sont tous des motifs qui ont justifié la décision prise par le Gouvernement de procéder au report de ce travail qui a déjà été organisé, le travail d’élever son mur de clôture a commencé“, a dit Mamadou Mamour Diallo, qui a ajouté :”Tout cela reflète encore une fois ce souhait de la plupart des autorités, de prendre cette question en main. L’une consiste à construire des structures, l’autre à les préserver. C’est sur ce point que nous invitons la population, les résidants, à s’assurer que le bassin n’est pas une poubelle. D’où la nécessité de leur participation à la lutte contre les comportements répréhensibles“.

Il a aussi abordé les comportements inciviques qui pourraient mener à la dysfonction du travail. “Ce sont des décharges de déchets au fond du bassin. Par conséquent, sa capacité d’entreposage est réduite. Si l’étang est plein de déchets, non seulement sa capacité d’entreposage sera réduite, ce qui peut accélérer son remplissage, mais aussi ces objets peuvent provoquer des dysfonctionnements de pompe. La préservation de cette infrastructure et d’autres est l’un des défis à relever. Il est nécessaire de sensibiliser les gens afin d’obtenir un véritable changement de comportement“, a déclaré Mamadou Mamour Diallo