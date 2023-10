Présidentielle 2024 : Khalifa Sall en tournée dans le bassin arachidier

Satisfaction. C’est le sentiment ressenti par le président de la plateforme Taxawu Senegaal, Khalifa SALL, lors de son déplacement dans le département de Guinguinéo.

“Votre enthousiasme témoigne de votre adhésion à notre candidature”, a-t-il dit.

“Je me félicite de la démarche participative et inclusive qui a prévalu à Diamwely Alassane, Panal Wolof, Panal Sérère, Mboulougne, Daara Mboss, Mbosse, Ndiago Sérère, Keur Serigne Ngathie Fall et Maka Mbaye. Vous avez ouvert à la délégation de Taxawu Senegaal vos portes, vos cœurs et partagez avec nous vos belles idées pour qu’ensemble nous construisons un Sénégal meilleur”, a-t-il ajouté.